"Если Глебов переходит в "Динамо", значит, Карпин договорился с динамовской командой, ведь Даниил — капитан "Ростова" и ведущий футболист. Это однозначная потеря для ростовчан. Но если клуб согласен на такой трансфер, их устраивают эти условия и, у них есть, кем заменить Даниила. Глебов — опытный и сильный футболист, который является игроком сборной России. Если Личка берёт его, значит, он будет играть в "Динамо", - приводит слова Гладилина "Чемпионат".
Ранее в СМИ появилась информация о том, что московское "Динамо" заинтересовано в услугах опорного полузащитника и капитана футбольного клуба "Ростов" Данила Глебова. По последним данным, бело-голубые предложили ростовчанам за переход 25-летнего футболиста 8 миллионов евро. Однако в "Ростове" хотят получить в случае продажи капитана, как минимум, 10 миллионов евро.
Согласно данным, которые опубликованы на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость Данила Глебова составляет 8 миллионов евро. Его действующий контракт с клубом рассчитан на срок до конца сезона-2027/28.
Гладилин указал на роль Карпина в возможном переходе Глебова из "Ростова" в "Динамо"
Бывший игрок московского "Спартака" Валерий Гладилин высказался о возможном трансфере опорного полузащитника и капитана "Ростова" Данила Глебова в московское "Динамо".
Фото: ФК "Ростов"