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На "ТНТ" с ошибкой написали фамилию главного тренера "Зенита" Сергея Семака

В транслируемой на телеканале "ТНТ" передаче "Шоу Воли", где 26 января гостем был вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев, неправильно написали фамилию главного тренера "Зенита" Сергея Семака.
Фото: скриншот с трансляции эфира телеканала "ТНТ"
Программа предусматривала различные активности с гостем. Одна из таких предполагала, что голкиперу нужно было сопоставить футболистов со значениями (например, переоцененный — Смолов, ленивый — Самедов и т.д.). На доске были представлены несколько футболистов: как действующих, так и завершивших профессиональную карьеру.

Одним из этих футболистов был нынешний главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак. Однако его фамилия была написана с ошибкой: через букву "и" вместо буквы "е". Отметим, что владельцем "Зенита" является "Газпром", а телеканал "ТНТ" входит в "Газпром-медиа холдинг", принадлежавший "Газпромбанку".

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