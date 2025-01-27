Матчи Скрыть

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Алавес
23:00
СельтаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Венеция
1 - 0 1 0
Верона1 тайм
Дженоа
22:45
МонцаНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Зенит
1 - 3 1 3
ДинамоЗавершен
Динамо Мх
3 - 2 3 2
АрдаЗавершен
Зенит
1 - 2 1 2
НоаЗавершен

Тарханов: летом Черчесов может возглавить один из российских клубов

Российский тренер Александр Тарханов высказался об увольнении из сборной Казахстана россиянина Станислава Черчесова.
Фото: Федерация футбола Казахстана
"Пока не очень понятно, почему Станислава Саламовича отправили в отставку. Да, сборная показывала неудовлетворительные результаты под его руководством, но он всего лишь полгода проработал в Казахстане. В любом случае, увольнение не скажется на будущем тренера, учитывая его прошлые успехи в России и Европе. И если не зимой, то думаю, что Черчесов летом может возглавить один из российских клубов", - заявил Тарханов.

Станислав Черчесов покинул пост главного тренера сборной Казахстана 27 января. Специалист работал в национальной команде с лета прошлого года. Казахстан под управлением Черчесова провел шесть матчей, один раз сыграл вничью и потерпел пять поражений. Подопечные Станислава Черчесова заняли последнее место в группе со сборными Австрии, Словении и Норвегии в Лиге Наций.

Кроме того, сборная Казахстана установила антирекорд Лиги Наций, пропустив за шесть матчей группового этапа 15 мячей и ни разу не забив. По данным СМИ, Станислав Черчесов получил от Федерации футбола Казахстана 500 тысяч евро в качестве компенсации за досрочный разрыв контракта.

Источник: "РБ Спорт"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 4
  • Нравится
  • -4
  • Не нравится