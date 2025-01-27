"Пока не очень понятно, почему Станислава Саламовича отправили в отставку. Да, сборная показывала неудовлетворительные результаты под его руководством, но он всего лишь полгода проработал в Казахстане. В любом случае, увольнение не скажется на будущем тренера, учитывая его прошлые успехи в России и Европе. И если не зимой, то думаю, что Черчесов летом может возглавить один из российских клубов", - заявил Тарханов.
Станислав Черчесов покинул пост главного тренера сборной Казахстана 27 января. Специалист работал в национальной команде с лета прошлого года. Казахстан под управлением Черчесова провел шесть матчей, один раз сыграл вничью и потерпел пять поражений. Подопечные Станислава Черчесова заняли последнее место в группе со сборными Австрии, Словении и Норвегии в Лиге Наций.
Кроме того, сборная Казахстана установила антирекорд Лиги Наций, пропустив за шесть матчей группового этапа 15 мячей и ни разу не забив. По данным СМИ, Станислав Черчесов получил от Федерации футбола Казахстана 500 тысяч евро в качестве компенсации за досрочный разрыв контракта.
Источник: "РБ Спорт"
Тарханов: летом Черчесов может возглавить один из российских клубов
Российский тренер Александр Тарханов высказался об увольнении из сборной Казахстана россиянина Станислава Черчесова.
Фото: Федерация футбола Казахстана