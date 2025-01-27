"Думаю, было бы очень интересно, если бы Черчесов оказался в ЦСКА. У него за спиной достижения: сборная, клубы, многих ребят он знает. С русским тренером всегда как-то веселее становится. Когда братья Березуцкие пришли после иностранных тренеров, было приятно слушать русскую речь. Правда, Николич говорит на русском, но всё равно менталитет есть менталитет", - заявил Чанов.
Российский тренер Станислав Черчесов был уволен с поста главного тренера сборной Казахстана после пяти поражений и одной ничьи в шести матчах Лиги Наций. Напомним, сборная Казахстана под управлением Черчесова заняла последнее место в группе со сборными Австрии, Норвегии и Словении.
В шести турах подопечные Черчесова не забили ни одного года и пропустили 15 мячей, установив таким образом антирекорд турнира. Московский ЦСКА с лета прошлого года возглавляет серб Марко Николич. Под его руководством красно-синие занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ с 31 очком.
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Чанов: было бы интересно увидеть Черчесова в ЦСКА. С русским тренером всегда как-то веселее
Экс-тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов заявил о желании видеть экс-наставника сборной Казахстана Станислава Черчесова главным тренером "армейцев".
Фото: официальный сайт ЦСКА