"Думаю, Бабич не основополагающий игрок красно-белых, но фигура важная. Думаю, он до лета останется в "Спартаке", учитывая шансы на чемпионство. Основной момент, что Станкович и Бабич одной национальности, поэтому он его захочет оставить. Не знаю, насколько у Бабича денежное предложение, но главный тренер сделает всё, чтобы сохранить одного из лучших футболистов своей команды", - заявил Шишкин.
Центральный защитник сборной Сербии Срджан Бабич выступает за московский "Спартак" с лета 2023 года. Ранее в СМИ появилась информация о том, что приобрести футболиста в зимнее трансферное окно рассчитывает "Аль-Джазира" из чемпионата ОАЭ. Кроме того, интерес к сербу приписывают клубам из Саудовской Аравии.
В текущем сезоне на счету Срджана Бабича 17 появлений на поле в матчах РПЛ в составе "Спартака". В них защитник дважды поразил ворота соперников и один раз отдал голевую передачу. Еще два раза защитник выходил на поле в Кубке России. Контракт Бабича с красно-белыми рассчитан до лета 2026 года.
Источник: Legalbet
Шишкин: думаю, Бабич до лета останется в "Спартаке", учитывая шансы на чемпионство
Экс-защитник "Спартака" Роман Шишкин прокомментировал слухи о возможном уходе из команды серба Срджана Бабича.
Фото: официальный сайт "Спартака"