"Было ли по поведению Кокорина заметно, что он перешел ради денег? Он шел в "Спартак" играть и бороться за чемпионство. Он и говорит, что в тот год боролись с "Зенитом". Покупка Кокорина и была предвестником этого, показателем силы. "Спартак" взял одного из лучших игроков у конкурента. Такая подковерная борьба была — сам Александр это подтверждает", - приводит слова Газизова Sport24.
Ранее нападающий Александр Кокорин сообщил, что перешёл в московский "Спартак" назло петербургскому "Зениту", который отказал ему в возвращении. При этом форвард отметил, что, выступая за красно-белых, заработал большое количество денег.
Кокорин выступал за "Спартак" с августа 2020 года, когда он заключил контракт с клубом в качестве свободного агента, до января 2021 года. За это время он принял участие в 10 матчах, забил 2 гола, отдал 2 голевые передачи и получил 1 предупреждение.
В сезоне-2020/21 чемпионом России стал "Зенит" (65 очков), а итоговое второе место в таблице занял "Спартак" (57 очков).
Газизов: Кокорин перешел в "Спартак" ради денег? Он шел бороться за чемпионство
Бывший генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов высказался о словах нападающего Александра Кокорина относительно его выступления за московский клуб.
Фото: ФК "Спартак"