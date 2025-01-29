"По информации РФС, задержание Сергея Анохина не имеет никакого отношения к его деятельности на позиции вице-президента РФС, которую он покинул в феврале 2019 года", — цитирует РФС ТАСС.
Ранее источники в силовых структурах сообщили, что Анохин был задержан по делу о взятке. Анохин покинул должность вице-президента РФС еще в феврале 2019 года.
51-летний Анохин с апреля 2022 года работает генеральным директором букмекерской компании «Фонбет». До этого, с 2020 по 2021 год, он возглавлял подмосковный футбольный клуб «Химки».
Также компания «Фонбет» сообщила, что в январе Сергей Анохин покинул пост генерального директора. Причиной такого решения стало желание Анохина сосредоточиться на реализации собственных бизнес-идей в области киберспорта и массового футбола.
Нынешний глава «Фонбет» также заявил, что задержание Анохина не имеет никакого отношения к компании.
В РФС пояснили, что задержание Анохина не связано с его деятельностью в организации
Задержание Сергея Анохина, бывшего вице-президента Российского футбольного союза, не связано с его работой в структуре РФС.
Фото: телеграм канал 112