"Ждите официальных сообщений", — приводит слова Медведева Metaratings.
Ранее в португальских СМИ появилась информация о том, что "Брага" и "Зенит" договорились о переходе в российский клуб 25-летнего уругвайского полузащитника Родриго Саласара за 22 млн евро + бонусы. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость уругвайца в 16 млн евро. В сезоне-2024/25 хавбек принял участие в 21 матче, забил 6 голов, отдал 8 голевых передач и получил 6 предупреждений.
В "Зените" отреагировали на информацию о переходе Саласара
Председатель правления "Зенита" Александр Медведев отреагировал на появившуюся в СМИ информацию о переходе в петербургский клуб полузащитника "Браги" Родриго Саласара.
Фото: IMAGO