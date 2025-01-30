«Увидим ли мы Тикнизяна в «Севилье» этой зимой? Нет, не думаю», — ответил Рамирес Sport24.
Тикнизян выступает за «Локомотив» с лета 2021 года. За это время он принял участие в 112 матчах, в которых забил 16 голов и сделал 16 результативных передач. Согласно данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 25-летнего защитника составляет 6 миллионов евро. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2026 года.
Тикнизян не окажется в "Севилье" в зимнее трансферное окно, заявили в клубе
Директор по связям со СМИ испанской «Севильи» Альваро Рамирес прокомментировал вероятность перехода защитника московского «Локомотива» Наира Тикнизяна в команду андалусийцев в зимнее трансферное окно.
Фото: ФК "Локомотив"