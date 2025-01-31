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Радимов: Станковичу и "Спартаку" нужны усиления для борьбы за чемпионство

Бывший игрок сборной России Владислав Радимов поделился своим мнением о победе московского "Спартака" над "Краснодаром" в первом матче Зимнего кубка РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"
"Мне очень понравилось движение на определенных отрезках. Ну и количество голов не может не радовать зрителей. Эти сборы для кого-то из футболистов — доказать, чтобы остаться в команде. Станковичу и "Спартаку" усиления необходимы. Если ты хочешь бороться за тройку, наверное, этих футболистов хватит. А если хочешь бороться за первое место — надо думать об усилениях", - приводит слова Радимова "Матч ТВ".

30 января московский "Спартак" в первом матче Зимнего кубка РПЛ 2025 выиграл у футбольного клуба "Краснодар" со счётом 3:2: в столичном клубе отличились Тео Бонгонда, Роман Зобнин и Даниил Зорин.

По итогам первой части текущего сезона Российской Премьер-Лиги красно-белые под руководством сербского тренера Деяна Станковича с 27-ю набранными очками располагаются в турнирной таблице на третьем месте, отставая от лидирующих "Краснодара" и "Зенита" на 2 очка.

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