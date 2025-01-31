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Генич: категорически против возвращения Промеса в "Спартак", не вижу его в команде Станковича

Футбольный комментатор Константин Генич поделился своим мнением о возможном возвращении нидерландского нападающего Квинси Промеса в московский "Спартак".
Фото: ФК "Спартак"
"Я категорически против. Понятно, что я не спартаковский фанат и не сектант, чтобы верить, что третий приход будет как мессия и он все сделает. История с Промесом — хорошая возможность перевернуть страницу. Это будет хорошая история для матчей легенд. Но в новом "Спартаке" Станковича я Промеса не вижу, и разговаривать о возвращении бессмысленно", - приводит слова Генича "РБ Спорт".

33-летний нидерландский нападающий Квинси Промес в настоящее время выступает во втором дивизионе чемпионата ОАЭ в составе команды "Дубай Юнайтед". Это связано с тем, что голландцу временно запрещён выезд за пределы ближневосточной страны, власти которого рассматривают запрос прокуратуры Амстердама об экстрадиции футболиста.

Промес выступал за московский "Спартак" на протяжении двух периодов: с августа 2014 г. до августа 2018 г., а также с февраля 2021 г. до февраля 2024 г.

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