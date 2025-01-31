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Созин: не уверен, что Максименко выиграет конкуренцию у Помазуна в "Спартаке"

Футбольный эксперт Андрей Созин высказался на тему возможного перехода в "Спартак" голкипера Ильи Помазуна.
Фото: ФК "Урал"
- Я не уверен, что Максименко выиграет конкуренцию у Помазуна в "Спартаке". Конечно, сначала надо восстановиться, но Илья – вратарь в прекрасном возрасте, который вызывался в сборную России. Старательный и талантливый парень из футбольной семьи, - цитирует Созина "Чемпионат".

Ранее в СМИ была информация, что "Спартак", находящийся в поиске голкипера после ухода из клуба Александра Селихов, близок к подписанию контракта с Помазуном, права на которого принадлежат ЦСКА.

Максименко в текущем сезоне РПЛ принял участие во всех 18 матчах, в которых пропустил 14 голов, в 11 матчах вратарь смог сохранить свои ворота "сухими".

"Спартак" по итогам 18 туров имеет в своем активе 37 очков и занимает третье место в таблице. В первом матче после зимней паузы красно-белые при своих болельщиках встретятся с "Оренбургом", матч пройдет 2 марта, начало игры запланировано на 16:30 мск.

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