Игрок Никарагуа назвал большой честью предстоящий матч с Россией

Полузащитник бельгийского "РВД Моленбек" и сборной Никарагуа Хакоб Монтес рассказал, чего ждёт от товарищеского поединка со сборной России.
Фото: сборная России
Монтес заявил, что ждёт конкурентного поединка.

"Знаю, что это очень сильная команда, с игроками высокого уровня. Для нас играть против них — большая честь, но мы также хотим показать своё качество и свой прогресс. Я ожидаю очень интересный и конкурентный матч на прекрасном стадионе.

Несомненно, нам предстоит один из самых ответственных матчей. Никарагуа уже играла против таких команд, как Аргентина, Уругвай и Парагвай, но Россия — первая европейская сборная, с которой нам предстоит встретиться. Это придаёт игре уникальное, особое значение", — отметил Монтес в беседе с "Чемпионатом".

Матч между сборными России и Никарагуа пройдёт 27 марта на "Ozon Арене". 31 марта российская национальная команда сыграет со сборной Мали на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге.

