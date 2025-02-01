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В "Ростове" прокомментировали информацию о возможном переходе Зиньковского

Спортивный директор "Ростова" Алексей Рыскин отреагировал на слухи о потенциальной аренде вингера "Спартака" Антона Зиньковского.
Фото: ФК "Спартак"
"Мне об этом ничего не известно", - приводит слова Рыскина "Чемпионат".

Напомним, ранее сообщалось о том, что московский "Спартак" может отдать своего крайнего форварда Антона Зиньковского в аренду до лета в "Ростов".

Зиньковский перебрался в Москву из самарских "Крыльев Советов" летом 2022 года. Контракт игрока с красно-белыми истекает в июне 2027-го. В нынешнем сезоне вингер записал в свой актив три голевые передачи в 13 матчах за "Спартак" в чемпионате и Кубке России.

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