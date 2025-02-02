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Бывший тренер "Крыльев Советов": возможно команду расформируют

Бывший тренер "Крыльев Советов" Дмитрий Тяпушкин высказался о коррупционном скандале, который в конце прошлого года случился в самарском клубе.
Фото: ФК "Крылья Советов"
"Не могу сказать, была ли коррупция в "Крыльях Советов". Самара – футбольный город. Но недавно всё дошло до той точки, что команда могла прекратить своё существование. Но благодаря губернатору ситуация выправилась, команда заиграла, в неё пришёл интересный тренер. Мне очень не хочется, чтобы "Крылья" расформировали, но, судя по всему, это возможно. Российский футбол очень потеряет от того, что в этом городе не будет футбола", - приводит слова Тяпушкина Metaratings.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги по итогам первого части самарские "Крылья Советов" под руководством Игоря Осинькина с 18-ю набранными очками располагаются на десятом месте в турнирном таблице. При этом волжане еще на групповом этапе Пути РПЛ прекратили своё выступление в розыгрыше Кубка России.

Напомним, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в ноябре 2024 года заявил, что некие "преступники" требуют от "Крыльев Советов" оплаты долга размером 36 миллионов рублей за оказание услуг со стороны судейского корпуса.

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