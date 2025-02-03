"Что касается принципиальности перехода из ЦСКА в "Спартак", в советское время за такое болельщики начали бы поносить игрока налево и направо. А сегодня это просто "купля-продажа", свободный рынок. Футболисты стали "товаром", куда хотят, туда и переходят", - приводит слова Кавазашвили "ВсеПроСпорт".
2 февраля московский "Спартак" объявил о подписании контракта на срок 2,5 года с вратарём Ильей Помазуном, который является воспитанником ЦСКА. На протяжении всей карьеры права на футболиста принадлежали "армейскому" клубу, но с августа 2020 г. до февраля 2021 г. и с июля 2021 г. до июня 2024 г. голкипер, находясь в аренде, выступал за екатеринбургский "Урал".
Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость вратаря в 1,2 миллиона евро.
Кавазашвили - о переходе Помазуна из ЦСКА в "Спартак": в советское время за такое бы поносили игрока
Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили высказался о переходе голкипера Ильи Помазуна из ЦСКА в московский "Спартак".
Фото: ФК "Спартак"