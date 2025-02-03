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"Динамо" может покинуть израильский защитник Эли Даса

По информации СМИ, из московского "Динамо" этой зимой может уйти 32-летний израильский защитник Эли Даса.
Фото: ФК "Динамо" Москва
Сообщается, что это может произойти в том случае, если бело-голубые оформят трансфер правого защитника сборной Парагвая Хуана Хосе Касереса из аргентинского "Лануса",

Эли Даса выступает за "Динамо" с сентября 2022 года. За это время израильский защитник в общей сложности принял участие в 71 официальном матче, в котором забил 1 гол, отдал 5 голевых передач, получил 8 жёлтых карточек.

Действующий контракт игрока со столичным клубом рассчитан на срок до 30 июня 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 32-летнего футболиста в 1,2 млн евро.

Источник: "Евро-Футбол.Ру"

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