Сообщается, что это может произойти в том случае, если бело-голубые оформят трансфер правого защитника сборной Парагвая Хуана Хосе Касереса из аргентинского "Лануса",
Эли Даса выступает за "Динамо" с сентября 2022 года. За это время израильский защитник в общей сложности принял участие в 71 официальном матче, в котором забил 1 гол, отдал 5 голевых передач, получил 8 жёлтых карточек.
Действующий контракт игрока со столичным клубом рассчитан на срок до 30 июня 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 32-летнего футболиста в 1,2 млн евро.
Источник: "Евро-Футбол.Ру"
"Динамо" может покинуть израильский защитник Эли Даса
По информации СМИ, из московского "Динамо" этой зимой может уйти 32-летний израильский защитник Эли Даса.
Фото: ФК "Динамо" Москва