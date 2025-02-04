По информации NTV Spor, клуб из Стамбула не смог найти вариант для аренды игрока в другие команды, такие как «Ланс» или «Торино», так как эти клубы отказались покрывать полную зарплату футболиста в случае аренды.
Теперь после закрытия трансферного окна в Европе у Ундера остался следующий вариант — перейти в петербургский «Зенит», который ранее уже интересовался игроком.
Ундер выступает за «Фенербахче» с августа 2023 года. Он перешёл в турецкий клуб из «Марселя» за 15 миллионов евро. Всего в составе «Фенербахче» вингер провёл 41 матч, в которых забил 9 голов и сделал 3 результативные передачи. Его контракт с командой действует до 30 июня 2027 года. По данным портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 27-летнего турецкого игрока составляет 7,5 миллионов евро.
Ранее Ундер играл за такие клубы, как «Марсель», «Рома», «Лестер» и «Башакшехир».
Источник: "Зенит" заинтересован в вингере "Фенербахче" Ундере
«Зенит» проявляет интерес к турецкому вингеру «Фенербахче» — Дженгизу Ундеру.
Фото: ФК "Фенербахче"