Матчи Скрыть

Кубок Английской лиги

Новости
Ньюкасл
23:00
АрсеналНе начат

Кубок Испании

Новости
Леганес
23:00
Реал МадридНе начат

Кубок Италии

Новости
Милан
23:00
РомаНе начат

Кубок Германии

Новости
Байер
22:45
КёльнНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Акрон
16:00
Чэнду ЖунчэнНе начат
Химки
16:00
Динамо МхНе начат
Нижний Новгород
17:00
КайратНе начат
Оренбург
17:00
ЧерноморецНе начат

Источник: "Зенит" заинтересован в вингере "Фенербахче" Ундере

«Зенит» проявляет интерес к турецкому вингеру «Фенербахче» — Дженгизу Ундеру.
Фото: ФК "Фенербахче"
По информации NTV Spor, клуб из Стамбула не смог найти вариант для аренды игрока в другие команды, такие как «Ланс» или «Торино», так как эти клубы отказались покрывать полную зарплату футболиста в случае аренды.

Теперь после закрытия трансферного окна в Европе у Ундера остался следующий вариант — перейти в петербургский «Зенит», который ранее уже интересовался игроком.

Ундер выступает за «Фенербахче» с августа 2023 года. Он перешёл в турецкий клуб из «Марселя» за 15 миллионов евро. Всего в составе «Фенербахче» вингер провёл 41 матч, в которых забил 9 голов и сделал 3 результативные передачи. Его контракт с командой действует до 30 июня 2027 года. По данным портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 27-летнего турецкого игрока составляет 7,5 миллионов евро.

Ранее Ундер играл за такие клубы, как «Марсель», «Рома», «Лестер» и «Башакшехир».

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 5
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится