"Ну, не любимый, а самый лучший — Халк. Который больше всего сделал, даже несмотря на то что Малком, возможно, более звездный, и его в Европе даже больше знают. Но Халк для "Зенита" сделал очень много. Следующий — Малком. Он поярче, чем Клаудиньо", - приводит слова Аршавина "Матч ТВ".
Халк стал игроком петербургского "Зенита" в сентябре 2012 года. По информации СМИ, сине-бело-голубые заплатили за него "Порту" 40 млн евро. В составе российского клуба бразилец принял участие в 148 официальных матчах, в которых забил 77 голов и отдал 59 голевых передач, а также в сезоне-2014/15 стал чемпионом России. В итоге нападающий был продан в июле 2016 года китайскому клубу "Шанхай СИПГ" за 56 млн евро.
Аршавин назвал лучшего бразильского футболиста в истории "Зенита"
Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин назвал, кого считает самым лучшим бразильским футболистом в истории петербургского "Зенита".
Фото: ФК "Зенит"