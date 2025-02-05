Матчи Скрыть

Кубок Английской лиги

Новости
Ньюкасл
23:00
АрсеналНе начат

Кубок Испании

Новости
Леганес
23:00
Реал МадридНе начат

Кубок Италии

Новости
Милан
23:00
РомаНе начат

Кубок Германии

Новости
Байер
22:45
КёльнНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Акрон
3 - 1 3 1
Чэнду ЖунчэнЗавершен
Химки
1 - 0 1 0
Динамо МхЗавершен
Нижний Новгород
4 - 2 4 2
КайратЗавершен
Оренбург
2 - 1 2 1
ЧерноморецЗавершен

Аршавин назвал лучшего бразильского футболиста в истории "Зенита"

Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин назвал, кого считает самым лучшим бразильским футболистом в истории петербургского "Зенита".
Фото: ФК "Зенит"
"Ну, не любимый, а самый лучший — Халк. Который больше всего сделал, даже несмотря на то что Малком, возможно, более звездный, и его в Европе даже больше знают. Но Халк для "Зенита" сделал очень много. Следующий — Малком. Он поярче, чем Клаудиньо", - приводит слова Аршавина "Матч ТВ".

Халк стал игроком петербургского "Зенита" в сентябре 2012 года. По информации СМИ, сине-бело-голубые заплатили за него "Порту" 40 млн евро. В составе российского клуба бразилец принял участие в 148 официальных матчах, в которых забил 77 голов и отдал 59 голевых передач, а также в сезоне-2014/15 стал чемпионом России. В итоге нападающий был продан в июле 2016 года китайскому клубу "Шанхай СИПГ" за 56 млн евро.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится