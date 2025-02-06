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"СЭ": 20-летний вратарь "Краснодара" Голиков выбыл на 3-4 месяца из-за травмы. Он присоединился к команде зимой

Вратарь "Краснодара" Даниил Голиков получил серьезную травму во время зимнего тренировочного сбора.
Фото: официальный сайт "Краснодара"
20-летний воспитанник "Краснодара" Даниил Голиков выбыл на несколько месяцев из-за надрыва сухожилия. Как сообщает "СЭ", голкипер получил травму во время одной из тренировок на сборе в ОАЭ. Напомним, первую часть сезона Голиков провел в составе "Краснодара-2", а к основной команде присоединился только зимой.

По данным источника, Даниил Голиков покинул расположение команды. Лечение молодой вратарь продолжит в Краснодаре. Минувшим летом "быки" продали основного голкипера Матвея Сафонова в "ПСЖ" за 20 млн евро. В 23 матчах текущего сезона ворота команды защищал другой воспитанник - Станислав Агкацев. Пять раз его подменял 36-летний вратарь Юрий Дюпин.

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