"Соболев хоть и забивает, но ничего такого на поле не делает. Не видел от него искрометных передач. Пока ему везет. Не думаю, что Соболев будет играть в основном составе "Зенита". Если он будет выходить, то придется играть на столба. Семак к этому не привык. Его "Зенит" играет в комбинационный футбол. Соболев будет сидеть на скамейке", - предположил Пономарев.
Александр Соболев перебрался в "Зенит" из московского "Спартака" в летнее трансферное окно. Сумма сделки составила 10 миллионов евро. В первой части сезона на счету нападающего 11 матчей в РПЛ и ни одного результативного действия. 2+1 по системе "гол+пас" Соболев оформил в пяти матчах в рамках Кубка России.
После 18 туров "Зенит" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. Возглавляющий чемпионскую гонку "Краснодар" опережает действующих чемпионов страны по дополнительным показателям. Тройку лидеров с 37 очками замыкает московский "Спартак".
Источник: "РБ Спорт"
Пономарев: Соболев хоть и забивает, но ничего такого на поле не делает, он не будет играть в основе "Зенита"
Экс-защитник сборной СССР Владимир Пономарев поделился ожиданиями от выступления форварда "Зенита" Александра Соболева в весенней части сезона.
Фото: официальный сайт РФС