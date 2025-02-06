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Игрок "Спартака" Медина может продолжить карьеру в Аргентине

По информации СМИ, в услугах парагвайского полузащитника московского "Спартака" Хесуса Медины заинтересовано несколько аргентинских клубов.
Фото: IMAGO
При этом сообщается, что сам футболист сейчас не хочет уходить из московского клуба.

Вингер Хесус Медина выступает за московский "Спартак" с июля 2023 года. С тех пор парагваец принял участие в 53 официальных матчах, забил 8 голов, отдал 6 голевых передач, получил 7 желтых карточек.

Действующий контракт игрока с клубом рассчитан на срок до конца сезона-2025/26. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего футболиста в 4 млн евро.

Источник: "Евро-Футбол.Ру"

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