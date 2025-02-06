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Источник: "Зенит" увеличил предложение для "Фламенго" по трансферу Жерсона до 35 млн евро

По информации СМИ, петербургский "Зенит" сделал бразильскому "Фламенго" второе улучшенное предложение по трансферу центрального полузащитника Жерсона.
Фото: IMAGO
Сообщается, что сине-бело-голубые готовы заплатить бразильцам 35 млн евро. При этом их первое предложение было сделано на сумму 28 млн евро. Кроме того, "Зенит" собирается предложить хавбеку заключить 4-летний контракт с зарплатой 7,2 млн евро в год (т.е. 600 тыс. евро в месяц).

Действующий контракт игрока с клубом рассчитан на срок до конца 2027 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего футболиста в 20 млн евро.

Источник: страница журналиста Жулио Мигеля Нету в социальной сети

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