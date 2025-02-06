"Зорину нужно поговорить с главным тренером. Или Станкович ему скажет: ты мне нужен или иди в другую команду и набирайся игрового опыта. Если у тебя желание играть и доказывать свою силу, иди в другой клуб. А если хочешь сидеть в запасе, значит, сиди. Но сидя в запасе и выходя на 15 минут, совершенствоваться сложно. И только тренер знает, даст он ему игровое время или нет", - приводит слова Ловчева "РИА Новости".
Полузащитник Даниил Зорин в составе московского "Спартака" в текущем сезоне принял участие в 10 официальных матчах, в которых забил в ворота соперников 2 гола, отдал партнерам по команде 3 голевые передачи, получил 3 жёлтые карточки. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 20-летнего футболиста в 700 тысяч евро.
Ранее СМИ сообщали, что хавбек, скорее всего, вторую половину текущего сезона проведёт в грозненском "Ахмате" на правах аренды.
"Сидя в запасе, совершенствоваться сложно". Ловчев дал совет хавбеку "Спартака" Зорину
Бывший игрок сборной СССР Евгений Ловчев высказался о полузащитнике московского "Спартака" Данииле Зорине.
Фото: ФК "Спартак"