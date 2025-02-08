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Ещенко: "Спартак" делает дорогие трансферы, чтобы выиграть РПЛ

Экс-игрок "Спартака" Андрей Ещенко высказался о переходи нападающего Ливая Гарсии.
Фото: ФК "Спартак"
"Дороговато, но я не знаю, кого они взяли, поэтому мне сказать сложно. Чего от него ожидаю, услышав цену? Наверное, чтобы они могли выиграть чемпионат. Они же для этого делают трансферы", - цитирует Ещенко "РБ Спорт".

Вчера, 7-го февраля, московский "Спартак" объявил о переходе нападающего Ливая Гарсии из греческого АЕКа. Сообщается, что красно-белые заплатили за трансфер около 20 миллионов евро. Форвард заключил контракт на 3,5 года.

После 18-ти сыгранных туров московский "Спартак" располагается на третьей строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 37-ю набранными очками. В 19-м туре чемпионата России команда Деяна Станковича сыграет на своем поле с "Оренбургом".

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