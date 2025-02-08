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Гендиректор "Пари НН": команда укомплектована. Если и будут усиления, то точечные

Генеральный директор "Пари НН" Давид Мелик-Гусейнов рассказал о трансферной компании клуба этой зимой.
Фото: ФК "Пари НН"
"Планируются ли еще трансферы на вход? Команда укомплектована, идут сборы. Сейчас игроки сыгрываются. Если и будут усиления, то они будут точечными", - цитирует Мелика-Гусейнова "Матч ТВ".

Напомним, в период зимней трансферной кампании в состав "Пари НН" вошли защитники Хуан Кастильо, Ярослав Крашевский и Илья Агапов, а также нападающие Тьяго Весино, Вячеслав Грулев и Александр Кокшаров.

Нижегородцы набрали 16 очков в 18 турах и занимают по итогам осенней части сезона 12-е место в турнирной таблице РПЛ. "Химки", имеющие аналогичное количество очков и находящихся в зоне стыковых матчей, "Пари НН" опережает лишь по дополнительным показателям.

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