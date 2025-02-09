"На мой взгляд, Гарсия точно не стоит 20 миллионов евро — это завышенная цена за него. "Спартак" снова совершает рискованные трансферы, они могли найти на рынке игрока дешевле и лучше. Нельзя угадать, как Гарсия заиграет, но ему будет сложно оправдать такую сумму", - цитирует Камоцци "РБ Спорт".
Ливай Гарсия перешел в московский "Спартак" из греческого АЕКа в зимнее трансферное окно за 20 миллионов евро и заключил контракт до лета 2028 года. В текущем сезоне форвард провел за греческий клуб во всех турнирах 22 матча и записал на свой счет 10 забитых мячей и 3 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего нападающего в 15 миллионов евро.
После 18-ти сыгранных туров красно-белые располагаются на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата России с 37-ю набранными очками. В 19-м туре РПЛ команда Деяна Станковича сыграет на своем поле с "Оренбургом".
Камоцци: Гарсия точно не стоит 20 миллионов евро, "Спартак" мог найти игрока дешевле и лучше
Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца "Спартака" Леонида Федуна, высказался о Ливае Гарсии.
Фото: ФК "Спартак"