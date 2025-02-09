"Конечно, весной Соболеву будет намного легче в "Зените" — он уже проведет с командой полноценные сборы, адаптируется. Александр — хороший нападающий, свои голы он обязательно забьет. То, что он не мог заиграть в первой части сезона, это объяснимо. Любому игроку нужно время, особенно если переход оказался очень сложным психологически", - цитирует Рианчо "РБ Спорт".
Александр Соболев перешел в петербургский "Зенит" из московского "Спартака" в летнее трансферное окно за 10 миллионов евро и заключил контракт до лета 2027 года. В текущем сезоне нападающий провел за петербуржцев во всех турнирах 17 матчей и записал на свой счет 2 забитых мяча и 1 результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего игрока в 6 миллионов евро.
После 18-ти сыгранных туров петербургский "Зенит" располагается на второй строчке в турнирной таблице РПЛ с 39-ю набранными очками. В 19-м туре чемпионата России команда Сергея Семака сыграет на своем поле с московским ЦСКА, который занимает 6-е место с 31-м набранным очком. Напомним, что петербуржцы являются бессменными чемпионами России на протяжении шести сезонов кряду.
Рианчо: Соболев - хороший нападающий, свои голы он обязательно забьет
Фото: ФК "Зенит"