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Заварзин — о трансфере Ливая Гарсии в "Спартак": не вижу логики в таком дорогом приобретении

Бывший генеральный директор "Спартака" Юрий Заварзин поделился с Rusfootball.info мнением о трансфере Ливая Гарсии в московский клуб.
Фото: IMAGO
— По поводу того, что около 19 миллионов игрок стоит, то, если бы не было денег, не покупали бы. Деньги есть, поэтому и покупают. Но, наверное, он усилит команду. Тем не менее логики в таком дорогом приобретении не вижу. Мне не очень понятно это, потому что по всему видно: в 2026 году мы прилетаем мимо международных турниров. Ливай Гарсия может быть тысячу раз хорошим игроком, но серьёзная мотивация во внутреннем чемпионате у него вряд ли будет. Он же не может проявить себя в еврокубках.

Алина Гущина, Rusfootball.info

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