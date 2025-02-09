Заварзин — о трансфере Ливая Гарсии в "Спартак": не вижу логики в таком дорогом приобретении

Бывший генеральный директор " Спартака " Юрий Заварзин поделился с Rusfootball.info мнением о трансфере Ливая Гарсии в московский клуб.

Фото: IMAGO

— По поводу того, что около 19 миллионов игрок стоит, то, если бы не было денег, не покупали бы. Деньги есть, поэтому и покупают. Но, наверное, он усилит команду. Тем не менее логики в таком дорогом приобретении не вижу. Мне не очень понятно это, потому что по всему видно: в 2026 году мы прилетаем мимо международных турниров. Ливай Гарсия может быть тысячу раз хорошим игроком, но серьёзная мотивация во внутреннем чемпионате у него вряд ли будет. Он же не может проявить себя в еврокубках.



Алина Гущина, Rusfootball.info