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Карпов: "Динамо" близко к подписанию Касереса, судьба Дасы под вопросом

Московское «Динамо» завершает переговоры с «Ланусом» о трансфере 24-летнего защитника Хуана Касереса.
Фото: ФК "Динамо"
Как сообщает Карпов, парагваец уже согласовал контракт на пять лет.

При этом клубу придется освободить место для легионера, так как все слоты уже заняты. Бальбуэна останется, поскольку без него в распоряжении команды останется лишь три центральных защитника. Отпускать полузащитника Гагнидзе маловероятно, разве что в аренду, а возможный трансфер Бителло пока поставлен на паузу.

Что касается Элая Дасы, то израильтянину предложили досрочно расторгнуть контракт с компенсацией, но он пока отказывается. Однако с приходом Касереса его ситуация в клубе может измениться.

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