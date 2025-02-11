"Под руководством Игоря Осинькина команда продолжает готовиться ко второй части чемпионата. Впереди у ребят запланированный медосмотр и третий сбор, на который тренерский штаб едет в полном составе. Информация, которая распространяется в сети, не соответствует действительности", - заявил Яковлев.
Ранее в СМИ появилась информация, что наставник "Крыльев Советов" Игорь Осинькин может покинуть клуб во время зимней паузы в РПЛ. Сообщалось, что руководство самарского клуба уже провело ряд встреч с потенциальными сменщиками. Напомним, осенью Осинькин также был близок к увольнению. Тогда сохранить свой пост тренеру помогло обращение капитана "Крыльев" Александра Солдатенкова к руководству Самарской области.
После 18 туров "Крылья Советов" занимают 10-е место в турнирной таблице Премьер-лиги. В активе команды 18 набранных очков. Отставание от расположившегося на 9-й строчке "Акрона" составляет четыре очка.
Источник: "Чемпионат"
В "Крыльях Советов" опровергли информацию о скором уходе из клуба Игоря Осинькина
Председатель совета директоров "Крыльев Советов" Дмитрий Яковлев высказался о возможном увольнении главного тренера команды Игоря Осинькина.
Фото: ПФК "Крылья Советов" ВКонтакте