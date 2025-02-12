«Спартак» взял спортивного директора, который не очень-то свободно плавает в нашем рынке футболистов. Что касается иностранных игроков, мало кто хочет ехать в Россию в сложившейся ситуации. Разве что бразильцы и аргентинцы, поэтому пока не видно хороших приобретений», — цитирует Смородскую Metaratings.
В текущем трансферное окно к красно-белым присоединились вратарь Илья Помазун, нападающий Ливай Гарсия и вингер Пабло Солари. Также ходят слухи о возможном переходе Ивана Илича или Жедсона Фернандеша на позицию центрального полузащитника.
Трансферное окно в Российской Премьер-Лиге открыто до 20 февраля.
Смородская: пока не видно хороших приобретений "Спартака"
Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о зимних трансферах московского «Спартака».
Фото: ФК "Спартак"