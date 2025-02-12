«Парень неплохой, потенциал высокий, но нельзя сказать, что это уже суперигрок, который будет давать результат. Это больше игрок потенциала. Да, он провел около 30 матчей, но у него почти нет результативных действий. Это говорит о том, что едва ли он большой помощник в атаке. Однако «Зениту» помочь в весенней части он в состоянии», — заявил Танасиевич «РБ Спорт».
12 февраля стало известно, что Огнен Мимович перешел в «Зенит» на правах аренды до конца текущего сезона из турецкого клуба «Фенербахче».
Следует отметить, что до этого перехода у «Зенита» не было здорового правого защитника. На зимнем сборе получил разрыв ахилла Вячеслав Караваев, а в сентябре 2024 года разрыв крестообразных связок пережил Сергей Волков.
После 18 туров «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиге, набрав 39 очков.
Танасиевич: Мимович больше игрок потенциала, нельзя сказать, что это уже суперигрок
Экс-игрок «Динамо» Йован Танасиевич поделился мнением о переходе защитника «Фенербахче» Огнена Мимовича в «Зенит» на правах аренды до конца сезона.
Фото: ФК "Зенит"