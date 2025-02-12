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Сперцян — о своей стоимости: 20 миллионов евро — вполне адекватно

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян прокомментировал свою рыночную стоимость, установленную Transfermarkt, которая составляет € 20 млн.

Фото: ФК "Краснодар"
«Знаю ли я свою трансферную стоимость на Transfermarkt? Недавно меня в социальных сетях отмечали… 20 миллионов евро. Вполне адекватно», — цитирует Сперцяна «Чемпионат».

После завершения предыдущего сезона стоимость Сперцяна, по оценке Transfermarkt, достигла 20 миллионов евро. И эта сумма остается все еще актуальной на сегодняшний день.

В текущем сезоне 24-летний полузащитник принял участие в 25 матчах, в которых забил 6 голов и сделал 3 результативные передачи.

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