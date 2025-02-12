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Радимов: вся страна болеет, чтобы "Динамо" выиграло чемпионат

Экс-игрок «Зенита» Владислав Радимов заявил, что многие болельщики поддерживают «Динамо» в борьбе за титул.
Фото: ФК "Зенит"
«Когда-то «Динамо» должно что-то выиграть. Болеет вся страна за то, чтобы они выиграли чемпионат» , — заявил Радимов «Матч ПРЕМЬЕР».

Стоит напомнить, что последним трофеем московского «Динамо» был Кубок России, завоёванный в сезоне-1994/95. В истории клуба ещё не было случаев, когда «Динамо» становилось чемпионом Российской Премьер-Лиги.

В прошлом году подопечные Марцела Лички были близки к тому, чтобы стать чемпионами России, но не хватило всего лишь одного очка.

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