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В "Зените" рассказали о возможном выкупе Мимовича из "Фенербахче"

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев сообщил, что будущее сербского защитника Огнена Мимовича будет обсуждаться с «Фенербахче» после окончания сезонов в России и Турции.
Фото: ФК "Зенит"
«Из-за травм мы потеряли двух правых защитников. Сначала Сергея Волкова, затем Вячеслава Караваева. В итоге на данной позиции у нас не осталось профильных игроков. Были различные варианты, и в результате из-за ситуации, которая сложилась в нашем партнерском клубе «Фенербахче», в аренду был взят Огнен Мимович.

Что касается право выкупа Мимовича, эту тему планируем обсудить по завершении сезона», — цитирует Медведева «Матч ТВ».

20-летний футболист в январе перешел из «Црвены Звезды» в «Фенербахче» за 6,7 миллионов евро, но из-за лимита на легионеров турецкий клуб не смог его заявить. В результате Мимович отправился в аренду в «Зенит» до конца сезона.

В текущем сезоне Мимович провел 19 матчей во всех турнирах за «Црвену Звезда» в которых забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи. Текущая рыночная стоимость сербского игрока составляет 4 миллиона евро по версии Transfermarkt. Контракт с «Фенербахче» подписан до 30 июня 2029 года.

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