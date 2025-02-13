"Осталось 12 матчей в чемпионате и матчи Кубка. Поэтому надо иметь по два игрока на каждой позиции", - цитирует Медведева "СЭ".
В зимнее трансферное окно к петербуржцам в результате обмена присоединился Луис Энрике, в "Ботафого" последовал Артур, а летом к бразильскому клубу присоединится Вендел. Вчера, 12-го февраля, сине-бело-голубые объявили об аренде до конца сезона защитника Огнена Мимовича, права на которого принадлежат турецкому "Фенербахче".
После 18-ти сыгранных туров петербургский "Зенит" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России с 39-ю набранными очками.
"Надо иметь по два игрока на каждой позиции". Медведев высказался об усилении "Зенита"
Председатель правления "Зенита" Александр Медведев высказался о трансферах петербуржцев.
Фото: ФК "Зенит"