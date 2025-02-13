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Источник: Пименов пытался уговорить Осинькина уйти из "Крыльев Советов", не требуя компенсации

Главного тренера "Крыльев Советов" Игоря Осинькина пытались убедить покинуть клуб этой зимой.
Фото: ФК "Крылья Советов"
По информации источника, Руслан Пименов, который, скорее всего, займет один из руководящих постов в "Крыльях Советов", пытался договориться с главным тренером самарцев Игорем Осинькиным покинуть клуб зимой без выплаты компенсации.

Сообщается, что специалист отказался от такого варианта.

59-летний Осинькин возглавляет "Крылья Советов" с июля 2020 года. На зимнюю паузу в чемпионате самарцы ушли, занимая 10-ю строчку в турнирной таблице. В первой части текущего сезона подопечные Осинькина набрали 18 очков в 18 турах РПЛ.

Источник: "Чемпионат"

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