По информации источника, Руслан Пименов, который, скорее всего, займет один из руководящих постов в "Крыльях Советов", пытался договориться с главным тренером самарцев Игорем Осинькиным покинуть клуб зимой без выплаты компенсации.
Сообщается, что специалист отказался от такого варианта.
59-летний Осинькин возглавляет "Крылья Советов" с июля 2020 года. На зимнюю паузу в чемпионате самарцы ушли, занимая 10-ю строчку в турнирной таблице. В первой части текущего сезона подопечные Осинькина набрали 18 очков в 18 турах РПЛ.
Источник: "Чемпионат"
Источник: Пименов пытался уговорить Осинькина уйти из "Крыльев Советов", не требуя компенсации
Главного тренера "Крыльев Советов" Игоря Осинькина пытались убедить покинуть клуб этой зимой.
Фото: ФК "Крылья Советов"