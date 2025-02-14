"У Соболева огромная конкуренция в "Зените" — Кассьерра, Лусиано… Ерохин забивает, когда выходит. Я не знаю, почему он туда перешел. Нельзя сказать, что Соболев плохой футболист, но это не Дзюба. У Артема характер помощнее. Почему Семак так сильно хотел купить Соболева? Я не думаю, что он его вообще хотел купить", - цитирует Орещука "СЭ".
Александр Соболев перешел в петербургский "Зенит" из московского "Спартака" в летнее трансферное окно за 10 миллионов евро и заключил контракт до конца сезона-2026/2027. В этом сезоне нападающий провел во всех турнирах 17 матчей и записал на свой счет 2 забитых мяча и 1 результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего игрока в 6 миллионов евро.
После 18-ти сыгранных туров команда Сергея Семака располагается на второй строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 39-ю набранными очками. В 19-м туре чемпионата России петербуржцы сыграют на своем поле с московским ЦСКА
Орещук: не думаю, что Семак хотел покупать Соболева
Футбольный функционер Роман Орещук высказался об игре нападающего "Зенита" Александра Соболева.
Фото: ФК "Зенит"