"Ближайшие несколько дней Глебов будет работать по индивидуальной программе. Мы, в свою очередь, будем внимательно смотреть за реакцией ноги на нагрузку. Ориентировочные сроки возвращения в общую группу? Рассчитываем, что это произойдет уже на этом сборе", - приводит слова Безуглова Bobsoccer.
19-летний нападающий получил повреждение голеностопа 10 февраля на последних минутах матча за 3-е место на Зимнем кубке РПЛ с "Краснодаром" после жёсткого столкновения с полузащитником "быков" Юрием Газинским. Тогда Глебов не смог самостоятельно покинуть поле и был заменен.
В текущем сезоне Кирилл Глебов в общей сложности принял участие в 10 официальных матчах, в которых забил 1 гол.
В ЦСКА назвали сроки возвращения Кирилла Глебова в общую группу
Главный врач московского ЦСКА Эдуард Безуглов рассказал о состоянии здоровья нападающего "армейского" клуба Кирилла Глебова.
Фото: ПФК ЦСКА