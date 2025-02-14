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В ЦСКА назвали сроки возвращения Кирилла Глебова в общую группу

Главный врач московского ЦСКА Эдуард Безуглов рассказал о состоянии здоровья нападающего "армейского" клуба Кирилла Глебова.
Фото: ПФК ЦСКА
"Ближайшие несколько дней Глебов будет работать по индивидуальной программе. Мы, в свою очередь, будем внимательно смотреть за реакцией ноги на нагрузку. Ориентировочные сроки возвращения в общую группу? Рассчитываем, что это произойдет уже на этом сборе", - приводит слова Безуглова Bobsoccer.

19-летний нападающий получил повреждение голеностопа 10 февраля на последних минутах матча за 3-е место на Зимнем кубке РПЛ с "Краснодаром" после жёсткого столкновения с полузащитником "быков" Юрием Газинским. Тогда Глебов не смог самостоятельно покинуть поле и был заменен.

В текущем сезоне Кирилл Глебов в общей сложности принял участие в 10 официальных матчах, в которых забил 1 гол.

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