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Metaratings: зарплата Жедсона Фернандеша в "Спартаке" не будет выше потолка - 2,5 млн евро в год

Спортивный директор "Спартака" Франсис Кахигао в переговорах с хавбеком "Бешикташа" Жедсоном Фернандешем пытается соблюдать установленный в столичном клубе потолок зарплат.
Фото: Getty Images
Сообщается, что этот потолок был установлен предыдущим спортивным директором красно-белых Томашем Амаралом на уровне 2,5 миллиона евро в год. Если сделка будет заключена, то португальскому футболисту будет назначена такая же зарплата, как и у лидеров московского клуба. В то же время допускается, что контракт будет содержать расширенную бонусную часть.

Ранее в турецких СМИ появилась информация, что "Спартак", якобы, предложил полузащитнику подписать контракт, предусматривающий зарплату в 4 млн евро в год, а также готов заплатить "Бешикташу" за Жедсона Фернандеша 25 млн евро.

Источник: Metaratings

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