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Газизов — о трансферной политике "Динамо Махачкала": клуб положительно смотрит в сторону Африки

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов прокомментировал слухи о возможном переходе опорного полузащитника тунисского «Татавина» Нумори Кейта в его клуб.
Фото: Матч ТВ
«Пока рано говорить о переходе Кейта в наш клуб. Мы рассматриваем Алжир, Марокко и Тунис. Всё-таки там живут мусульмане — для нас это проще в плане их адаптации. Нам кажется, что это достойные чемпионаты с достойными игроками. Клуб положительно смотрит в сторону Африки», — цитирует Газизова «Чемпионат».

Недавно стало известно о переходе в «Динамо» Махачакала, алжирского защитника Аззи. Также сообщалось, что 20-летний малийский полузащитник Кейта должен пройти медосмотр и присоединиться к команде на зимних сборах в Турции.

После 18 туров в Российской Премьер-Лиге «Динамо» Махачкала занимает одиннадцатое место в таблице, набрав 18 очков.

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