"В плане отработки ромба ничего не поменялось со времён "Локомотива", требования всё те же. Большое внимание уделяется центру поля: опорники, восьмёрки, десятки — все должны много бегать. В "Локо" этот ромб оказался диковинкой для российского футбола, никто не мог под него подстроиться. Мы тогда одержали 11 побед подряд. Надеюсь, с ЦСКА будет то же самое", - цитирует Жемалетдинова "Чемпионат".
На зимних сборах главный тренер московского ЦСКА Марко Николич начал перестраивать игру команды на новую схему 4-4-2 (ромб). Сербский специалист проводил такие изменения в московском "Локомотиве" - тогда команде удалось одержать 11 побед кряду.
После 18-ти сыгранных туров московский ЦСКА располагается на шестой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 31-м набранным очком. В 19-м туре "армейцы" сыграют на выезде с петербургским "Зенитом". Команда Марко Николича проведет две встречи с московским "Динамо" в полуфинале Пути РПЛ Кубка России. Действующим обладателем Кубка страны является петербургский "Зенит".
Рифат Жемалетдинов высказался о тактических изменениях в игре ЦСКА
Полузащитник ЦСКА Рифат Жемалетдинов высказался о тактической перестройке в команде.
Фото: ПФК ЦСКА