По информации источника, РФС активировал опцию продления контракта Милорада Мажича на один год.
Милорад Мажич возглавил департамент судейства РФС в июне 2023 года. Ранее сообщалось, что Российский футбольный союз готов продлить сотрудничество с сербским специалистом, если он согласится внести коррективы в свою работу.
Ранее Милорад Мажич был арбитром ФИФА и обслуживал матч финала Лиги чемпионов 2018 года между мадридским "Реалом" и английским "Ливерпулем" (3:1). Серб работал на чемпионате мира 2014 года, был арбитром сербской Суперлиги, румынской Лиги 1, а также обслуживал матчи чемпионата Катара и Египта.
Источник: "СЭ".
"СЭ": РФС активировал опцию продления контракта с Милорадом Мажичем
Милорад Мажич продолжит работать во главе департамента судейства и инспектирования.
Фото: РФС