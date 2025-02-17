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"СЭ": РФС активировал опцию продления контракта с Милорадом Мажичем

Милорад Мажич продолжит работать во главе департамента судейства и инспектирования.
Фото: РФС
По информации источника, РФС активировал опцию продления контракта Милорада Мажича на один год.

Милорад Мажич возглавил департамент судейства РФС в июне 2023 года. Ранее сообщалось, что Российский футбольный союз готов продлить сотрудничество с сербским специалистом, если он согласится внести коррективы в свою работу.

Ранее Милорад Мажич был арбитром ФИФА и обслуживал матч финала Лиги чемпионов 2018 года между мадридским "Реалом" и английским "Ливерпулем" (3:1). Серб работал на чемпионате мира 2014 года, был арбитром сербской Суперлиги, румынской Лиги 1, а также обслуживал матчи чемпионата Катара и Египта.

Источник: "СЭ".

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