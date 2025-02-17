"Поступали предложения из России, но по разным причинам они меня не устроили. Выбрал "Елимай", потому что есть амбициозные цели. Отмечу, что этой зимой я начал сотрудничество со спортивным агентством "S11", и его руководитель Ваган Давидянц оказал содействие с этим вариантом", - цитирует Тугарева "РБ Спорт".
Роман Тугарев перешел в казахстанский "Елимай" из "Ростова" в зимнее трансферное окно на правах свободного агента и заключил контракт до конца 2025 года.
На счету полузащитника 74 матча за "Ростов" во всех турнирах, 8 забитых мячей и 5 результативных передач. Ранее Тугарев выступал за московский "Локомотив" и "Торпедо". Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего игрока в 300 тысяч евро. Тугарев является обладателем Кубка и Суперкубка России.
Тугарев: поступали предложения из России, но по разным причинам они меня не устроили
Полузащитник Роман Тугарев высказался о переходе в "Елимай".
Фото: ФК "Ростов"