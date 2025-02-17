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"Матч ТВ": Алеррандро присоединился к ЦСКА на сборах

Потенциальный новичок ЦСКА Алеррандро посетил товарищеский матч команды.
Фото: Getty Images
Потенциальный новичок московского ЦСКА Алеррандро прибыл на сборы команды в Турции и посетил товарищеский матч против "Сочи".

Напомним, ранее агент нападающего "РБ Брагантино" Карлос Майнберг сообщил, что о трансфере его клиента будет объявлено в начале этой недели.

По итогам прошлого сезона 25-летний форвард с 15 голами стал лучшим бомбардиром чемпионата Бразилии. Всего он записал на свой счет 21 мяч и добавил к ним 7 голевых ассистов в 52 играх.

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