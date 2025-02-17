"Работа по усилению команды ведется постоянно, процесс идет. Думаю, что еще одного трансфера от нас стоит ожидать. Если все будет хорошо, то скоро объявим", - приводит слова Газизова "РБ Спорт".
Напомним, в прошлый четверг, 13 февраля, состав махачкалинского "Динамо" пополнил 22-летний правый крайний защитник молодежной сборной Алжира Мохамед Аззи.
Вчера, 16 февраля, команда Хасанби Биджиева провела на зимних сборах товарищескую встречу с "Ахматом". Матч завершился минимальной победой грозненцев со счетом 1:0. Еще в первом тайме обе команды остались в меньшинстве, а победный гол на 68-й минуте забил нападающий Георгий Мелкадзе.
Газизов: еще одного трансфера от нас стоит ожидать
Гендиректор "Динамо" Махачкала Шамиль Газизов заявил, что клуб подпишет этой зимой еще одного игрока.
Фото: ФК "Динамо" Махачкала