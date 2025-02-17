Матчи Скрыть

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Барселона
23:00
Райо ВальеканоНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Дженоа
22:45
ВенецияНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

ЦСКА
0 - 0 0 0
СочиЗавершен
Краснодар
1 - 0 1 0
АстанаЗавершен
ЦСКА
1 - 1 1 1
ФакелЗавершен
Ахмат
0 - 1 0 1
АктобеЗавершен

Источник: "Васко да Гама" проявляет интерес к вингеру "Зенита" Педро

Нападающий "Зенита" Педро может вернуться на родину.
Фото: телеграм-канал ФК "Зенит"
По данным источника, левый крайний форвард "Зенита" и молодежной сборной Бразилии Педро привлек интерес "Васко да Гама". Сооьбщается, что 19-летний вингер заинтересовал руководство и тренеров бразильского клуба своей игрой на чемпионате Южной Америки.

Напомним в финале турнира бразильцы разгромили национальную команду Чили со счетом 3:0, а нападающий "Зенита" принял участие во всех голах команды, оформив 1+2 по системе гол плюс пас.

Источник: "РБ Спорт"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится