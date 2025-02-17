По данным источника, левый крайний форвард "Зенита" и молодежной сборной Бразилии Педро привлек интерес "Васко да Гама". Сооьбщается, что 19-летний вингер заинтересовал руководство и тренеров бразильского клуба своей игрой на чемпионате Южной Америки.
Напомним в финале турнира бразильцы разгромили национальную команду Чили со счетом 3:0, а нападающий "Зенита" принял участие во всех голах команды, оформив 1+2 по системе гол плюс пас.
Источник: "РБ Спорт"
Источник: "Васко да Гама" проявляет интерес к вингеру "Зенита" Педро
Нападающий "Зенита" Педро может вернуться на родину.
Фото: телеграм-канал ФК "Зенит"