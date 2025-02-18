"Переход Луки Гагнидзе — логичное усиление в обороне. С его приходом мы ликвидируем дефицит на позиции центральных полузащитников. Команда максимально укомплектована, но мы продолжаем вести работу в рамках трансферной кампании по точечному усилению "Крыльев", - цитирует Яковлева "РБ Спорт".
Сегодня, 18-го февраля, самарские "Крылья Советов" объявили о переходе полузащитника Луки Гагнидзе из московского "Динамо" на правах аренды без последующего права выкупа.
В текущем сезоне Лука Гагнидзе провел за московское "Динамо" во всех турнирах 11 матчей и записал на свой счет 3 забитых мяча и 1 результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 21-летнего полузащитника в 1,5 миллионов евро, контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года.
После 18-ти сыгранных туров нижегородцы располагаются на 12-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 16-ю набранными очками.
Яковлев: переход Гагнидзе в "Крылья Советов" - логичное усиление в обороне
Председатель совета директоров "Крыльев Советов" Дмитрий Яковлев прокомментировал трансфер Луки Гагнидзе.
Фото: ФК "Динамо"