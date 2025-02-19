"К сожалению, не встречались с руководством "Спартака". Я, честно говоря, немножко обеспокоен этим вопросом. Тем не менее делаю ссылку на то, что сейчас идут сборы, спортивный директор еще, может быть, не до конца освоился, может, просто времени не хватает, потому что сейчас активно занимается трансферами. Трещин не произошло, подождем. Мы были терпеливы", - приводит слова Кузьмичева "РИА Новости".
Защитник Никита Чернов выступает за "Спартак" с февраля 2022 года. Его действующий контракт с московским клубом рассчитан на срок до 31 декабря 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 29-летнего футболиста в 2 миллиона евро.
В текущем сезоне Чернов принял участие в 7 официальных матчах, в которых результативными действиями не отметился. При этом защитник из-за перелома плюсневой кости с сентября до декабря 2024 года оставался в лазарете красно-белых.
"Обеспокоен этим вопросом". Агент Чернова заявил об отсутствии переговоров со "Спартаком" о продлении контракта
Владимир Кузьмичев, агент защитника "Спартака" Никиты Чернова, рассказал, на какой стадии сейчас находятся переговоры с московским клубом о продлении контракта с его клиентом.
Фото: ФК "Спартак"